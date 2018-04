Chiara Ferragni e Fedez, ecco luogo e data delle nozze

ROMA – Chiara Ferragni e il rapper Fedez hanno deciso data e luogo del loro matrimonio.

Dopo la nascita del loro primo figlio Leone, la coppia di star del web è ora pronta a dire il fatidico “sì”. Secondo il settimanale Oggi, la coppia avrebbe scelto di celebrare le nozze il prossimo 31 agosto nella suggestiva e barocca cattedrale di Noto, in Sicilia.

Il settimanale ha pubblicato le foto di Chiara Ferragni impegnata nel sopralluogo nella location per le sue nozze accompagnata dalle sue amiche. E così dopo la proposta di matrimonio fatta da Fedez all’Arena di Verona lo scorso maggio, davanti a 10mila persone, il diamante al dito della influencer e il figlio Leone, nato il 19 marzo, ora dovranno organizzare le nozze perfette:

“TUTTI I DETTAGLI – Prima di partire per gli Stati Uniti per la nascita di Leone, Chiara Ferragni ha fatto visita a Vincenzo Dascanio, “designer di eventi” e organizzatore delle nozze dei vip. Nell’atelier milanese di Dascanio, la fashion blogger avrebbe impostato una trattativa sul costo totale dell’operazione (è pur sempre una formidabile imprenditrice di se stessa…), che Dascanio starebbe valutando prima di accettare l’incarico.

NELLA SICILIA DI MAMMA – La location del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stata scelta dopo un mini-tour che la futura sposa e ha fatto nel dicembre scorso con mamma Marina Di Guardo e con le amiche del cuore (e collaboratrici) Martina Maccherone e Michela Gombacci. Una scelta non casuale: Marina Di Guardo è di origini siciliane, anche se la sua vita e quella delle sue tre figlie è sempre stata tra Cremona e Milano, e ritornare qui per le nozze della primogenita sarà un po’ come far pace con una terra da cui è andata via per cercare di coronare i propri sogni di scrittrice. E chissà che emozione sarà assistere col piccolo Leone in braccio al “sì” della sua Chiara, in abito bianco, nel bianco del barocco della Cattedrale di Noto”.