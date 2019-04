ROMA – Li avevamo lasciati alle Maldive per festeggiare l’anno nuovo Chiara Ferragni e Fedez, li ritroviamo per il lungo ponte pasquale nella Polinesia francese a Tetiaroa, il sacro atollo che fu acquistato da Marlon Brando e che oggi è un favoloso resort composto da 35 ville immerse nell’incanto lussureggiante del giardino dove re e regine di Tahiti amavano soggiornare.

Al The Brando la vacanza costa circa 3mila euro al giorno per un appartamento per due persone, in compenso all’ombra di alte palme da cocco si può sperimentare il sogno realizzato di Marlon Brando di un’isola a zero emissioni nocive, all’avanguardia nella gestione dei rifiuti, autosufficiente nell’approvvigionamento di energia elettrica che sfrutta fonti rinnovabili (anche l’olio di cocco come biocarburante).

Qui fu girato l’Ammutinamento del Bounty con Brando, qui s’innamorò di Tetiaroa e dell’attrice taithiana Tarita, che diventò la sua terza moglie. Tetiaroa, perla dell’arcipelago delle Isole del Vento, gli fu rifugio e eremo, l’ultima stazione dove tuttavia non trovò riparo a un drammatico destino familiare.

Oggi l’atollo combina il più alto grado di sensibilità ambientale con il lusso esclusivo internazionale standard. I Ferragnez aggiungono, all’ossimoro postmoderno del lusso di massa, il brivido a buon mercato dell’isolamento condiviso. (fonte Leggo)