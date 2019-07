ROMA – Leone è il bambino più popolare di Instagram. Il figlio di Chaira Ferragni e Fedez ha più di un anno e sappiamo praticamente tutto di lui. Ora la sua mamma influencer e suo papà cantante hanno postato un video in cui il piccolino pronuncia le sue prime parole.

Anche per Leone è arrivato dunque il momento di parlare, anche se in Rete circola un video di qualche mese fa in cui il piccolino pronuncia la parola “papà”. Tornando a quanto detto da Leone in queste ore, è scoppiato un piccolo caso: una delle parole pronunciate dal figlio dei Ferragnez non sono proprio quelle che ci si aspetterebbe da un bambino come lui.

In un video prontamente condiviso da mamma Chiara su Instagram, il bimbo biondissimo si dondola su un’amaca e pronuncia le seguenti parole: “Mamma, papà e te**e”.

Si, Leone dice proprio Te**e ovviamente impazza l’ironia dei follower che commentano il post divertiti. Tra questi c’è chi dice che si stia riferendo a quelle della mamma, chi specifica: “Ha già capito quali sono le cose importante Leo”. E ancora: “Già conosce le sue priorità”.

Fonte: Tpi, Instagram