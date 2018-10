MILANO – Fresco di festeggiamenti per il suo ventinovesimo compleanno, Fedez si mostra senza pantaloni su Instagram. Il rapper milanese è stato ripreso dalla moglie, Chiara Ferragni, dopo una serata in giro nella movida milanese.

Dopo una cena con amici il rapper ha fatto di tutto per convincere la sua compagna ad uscire: “Dai amore, non siamo vecchi. Andiamo a fare un giro”, le ha detto. E alla fine Chiara Ferragni ha ceduto. La coppia è andata così a fare notte in centro a Milano.

I due sono rientrati a casa alle 3 di notte, e Chiara Ferragni ha postato su Instagram una storia che mostra il marito in uno stato non proprio perfetto, seduto a terra con i pantaloni abbassati e il cane che si fa fare le coccole.

“Se non è triste questa scena, ditemi cosa lo è – dice la fashion blogger nel video -. Fede ubriaco che è appena caduto con i suoi pantaloni e Mati che fa culetto culetto su di lui”.

Una scenetta familiare che segue di poche ore quella di un’altra storia su Instagram, che mostra Fedez ritirare il regalo che si è fatto per il suo ventinovesimo compleanno: una Lamborghini Huracan grigio scuro da 200mila euro.