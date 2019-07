ROMA – Chiara Ferragni sta per partire per le vacanze e per festeggiare il momento ha deciso di pubblicare una foto su Instagram. Foto, naturalmente, con il figlio Leone. Foto, naturalmente, che ha scatenato qualche odiatore seriale del Web. Come mai? Tutto perché Leone, nello scatto, piange.

“Siamo così felici – ha scritto ironica la Ferragni nella didascalia – di partire per le vacanze”. Ma ad alcuni follower il post non sarebbe andato giù. “Leo sta piangendo, sua madre dovrebbe farlo smettere di piangere invece di fare un selfie…”.

“Datemi un motivo per mettere mi piace a una foto dove lei scrive che sono felici di partire e Leo piange – scrive un altro utente – Ma per una volta non può evitare una foto o almeno farla quando il figliolo sorride”.

Critiche o no, anche questa volta la foto di Chiara Ferragni ha superato i 600mila like. Stop.

Comunque: per guardare la foto incriminata clicca qui.

Fonte: Instagram.