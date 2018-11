ROMA – Chiara Ferragni ha svelato ai fan e ai follower il proprio armadio, probabilmente ben consapevole che avrebbe scatenato aspre polemiche per il lusso sfrenato in cui vive, sulla scia del putiferio scoppiato qualche settimana fa per la festa a sorpresa al marito Fedez organizzata in un supermercato.

Nel guardaroba c’è un corner dedicato alle valigie Louis Vuitton, alcune delle quali regalate per il matrimonio e con tanto di brandizzazione #TheFerragnez. Poi ci sono mensole e ripiani di borse, molte Chanel.

Davanti allo specchio, e sotto faretti mirati, c’è l’angolo make up, con una serie di prodotti, pennelli, una trousse gigantesca e tantissimi cosmetici. Non mancano numerosi specchi a forma di occhio, citando il brand dell’influencer, e addirittura un angolo-salotto con una poltroncina “per riposarmi e riflettere su cosa indossare”.

Poi Chiara Ferragni guida nel tour virtuale i follower in un’ala più interna, con pile di maglioni, maglie, maglioncini, cardigan, gilet. Di fronte sono posizionati occhiali da sole, borse e piccoli peluche, portafortuna o mascotte. Infine, nella zona più interna, ci sono abiti e gonne e infine le camicie e i pantaloni, i top, le giacche, i cappotti, le Limited Edition, le magliette stampate, gli outfit legati a eventi. Per finire, la fashion blogger ha mostrato le sue infinite scarpe.

Il tour virtuale, condiviso su Instagram, non ha fatto a meno di scatenare le prevedibili polemiche sul lusso di Chiara Ferragni.

Le reazioni non sono tardate ad arrivare e in molti hanno suggerito a Chiara di fare qualcosa di buono con tutti quei vestiti, che è statisticamente impossibile indossare regolarmente: “Sarebbe bello se mettessi all’asta qualche indumento che non usi più e con il ricavato aiutassi qualche associazione benefica”, ha consigliato un utente. Altri, invece, si sono scagliati su Instagram o Twitter contro la scelta della Ferragni di mostrare il proprio armadio.

“Regala ai poveri tutta sta roba che mostri sempre! Ma vergognati! Ostentare sempre fa davvero venire il vomito!! Esaltata”, ha commentato qualcuno. “Tristezza infinita per chi ostenta ricchezza materiale e zero ricchezza spirituale”, ha fatto eco qualcun altro.