Chiara Ferragni ha partorito: la figlia di Fedez si chiama Vittoria Lucia Ferragni, segno zodiacale Ariete

Chiara Ferragni ha partorito. Baby Girl si chiama Vittoria Lucia Ferragni. Ed è del segno zodiacale dell’ariete. E’ la seconda figlia per Chiara Ferragni e Fedez, dopo Leone.

L’annuncio è arrivato, manco a dirlo, via social. Ed è stato proprio Fedez a postare una foto della figlioletta in braccio a mamma Chiara.

Gli indizi sul nome della piccola erano arrivati nelle scorse settimane. Infatti al nomignolo di Baby Girl, che ci ha accompagnato per tutta la gravidanza, era stata aggiunta una V. V come la iniziale del nome. Chissà che il nome non fosse stato scelto come auspicio per il Festival di Sanremo.

Festival in cui Fedez si è classificato secondo (con Francesca Michielin). Ed è stato autore di una clamorosa rimonta nell’ultima serata, grazie al televoto. Televoto che ha destato anche delle proteste, visto che la moglie Chiara Ferragni aveva usato i suoi social per invitare a votare il marito. Particolare non da poco, visto che nessuno può vantare sui social network una bocca da fuoco come quella dei Ferragnez.

Vittoria Lucia Ferragni di che segno zodiacale è? Ariete

La questione del segno zodicale di Vittoria Lucia Ferragni sembra una banalità ma è diventata, suo malgrado (e nostri malgrado) una notizia. Infatti Vittoria è del segno dell’Ariete. Perché se ne parla (e se ne parlerà)? Perché Fedez aveva auspicato che nascesse del segno dei Pesci. Come il primogenito Leone (che infatti ha compiuto tre anni pochi giorni fa). Per pochissimi giorni, invece, Vittoria ha scavallato ed è finita tra i nati dell’Ariete.