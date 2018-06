MILANO – “Rifatti il seno, al posto di quelle ciliegie che ti ritrovi”. Così un utente poco galante ha commentato una foto di Chiara Ferragni su Instagram. Il solito hater che ormai personaggi noti ed esperti del web come la fashion blogger sono abituati ad ignorare. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma questa volta Chiara Ferragni ha deciso di intervenire, rimettendo a posto il maleducato, con estrema grazia ed eleganza.

La foto in questione, come segnalato dalla stessa Ferragni, è un advertising di Intimissimi. Nello scatto la influencer indossa un completino della nota marca di intimo in posa su un terrazzo che si affaccia sui tetti di Milano. In calce alla foto si estende un fiume di commenti e belle parole. Ma a catalizzare l’attenzione della blogger è stato il commento di un utente, presumibilmente romano, a giudicare dalla vulgata: “Guarda che con 5000 € te fai du zinne da paura al posto de quelle due ciliegie che te ritrovi”, ha scritto il galantuomo.

La risposta glaciale della Ferragni lo ha zittito: “Preferisco investire i miei guadagni in altro“.