Passo falso per Chiara Ferragni in Sardegna: la influencer ha mostrato sui social un cofanetto pieno zeppo di conchiglie raccolte dalle spiagge. Un souvenir che non è affatto piaciuto ai suoi follower, in particolare quelli sardi.

Il motivo è presto detto. Sono anni che la Sardegna combatte contro i furti dalle spiagge e proprio in questi giorni l’isola ha avviato una campagna di sensibilizzazione che invita i turisti a non portar via sabbia e conchiglie dagli arenili e anzi a raccogliere plastica e mozziconi.

Ma evidentemente il messaggio non è arrivato a Chiara Ferragni che orgogliosa ha mostrato il suo bottino del mare tra le sue Stories di Instagram. Va sottolineato però che probabilmente le conchiglie non sono state raccolte dalla influencer, che infatti in calce alla foto aveva scritto “Grazie”, come ad intendere che si trattava di un omaggio.

Chiara Ferragni, ira sulla pagina “Sardegna depredata”

Inutile dire che subito si è sollevata un’onda di indignazione sui social contro Chiara Ferragni. Sulla pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata” si legge: “Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia…. Ma dall’alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un’occasione persa per #chiaraferragni”.

Chiara Ferragni, c’è chi chiede la multa

Qualcuno invece ci va giù pesante e invoca pesanti multe per la influencer. Così è previsto all’articolo 1162 del Codice della navigazione: “Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00”.

Resasi conto del pasticcio Chiara Ferragni ha quindi rimosso la Story. Chissà se ha anche restituito le conchiglie al mare.