Chiara ferragni come non l'avete mai vista: piccolo "Incidente" in barca

GIANNUTRI – A poche settimane dal matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni si gode le vacanze, a Giannutri, con la sua famiglia.

La nota blogger si regala una pausa relax in compagnia della mamma Marina e le sorelle, Valentina e Francesca. La vacanza in barca va avanti tra risate e tuffi ed anche a qualche incidente legato al costume che i paparazzi del settimanale Oggi non si sono di certo fatti sfuggire.

Alla Ferragni scende il pezzo di sotto del costume (http://static2.oggi.it/wp-content/uploads/sites/5/nggallery/chiara-ferragni-vacanze-in-famiglia-a-giannutri-foto-eaclusive/FerragniFamiglia05.jpg?v=1533907256) ed appare senza ombra di dubbio in ottima forma per le vicine nozze.

La prova costume è riuscita perfettamente. Chiara Ferragni e Fedez diranno sì a Noto sempre in Sicilia, il prossimo 1 settembre. Chiara decide di fare una sorta di addio al nubilato con mamma e sorelle condividendo cos’ con i suoi affetti più cari questa pausa estiva.

Prima di Giannutri era stata avvistata ad Ibiza con le amiche, a Parigi per lavoro, in Toscana sempre con la famiglia, infine in Costa Smeralda con il figlio Leone e Fedez.