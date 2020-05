ROMA – Chiara Ferragni di nuovo incinta? Da tempo si mormora di progetti per allargare la famiglia in casa Ferragnez, anche per via di un pancino sospetto sfoggiato dalla influencer in alcune apparizioni social.

Ma ora ad alimentare i sospetti è un video pubblicato dalla diretta interessata. Video nel quale la Ferragni si dice preoccupata per gli effetti della pandemia di coronavirus e afferma di voler aiutare un gruppo di piccole aziende selezionate, senza ritorni economici.

Ultima in ordine di tempo ad essersi guadagnata la promozione della influencer, con i suoi oltre 20 milioni di follower, è una piccola bottega di gioielleria del centro Milano.

A loro Chiara Ferragni ha commissionato una collana che racchiuda tutte le persone a lei care. Collana che la influencer ha mostrato in video: nell’ordine scorrono i charm dedicati a ognuno dei suoi affetti, il padre, la madre, le sorelle, Fedez, il piccolo Leone e il cane Matilda.

Ma in fondo c’è un ultimo ciondolo con un cuoricino. Non è una clip per la chiusura, dice espressamente la influencer, ma è dedicato al “future children”. Sarà già in arrivo? (Fonte: Instagram).