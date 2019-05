ROMA – Chiara Ferragni sogna di diventare di nuovo mamma. L’annuncio è arrivato tra le Instagram Stories, dove la fashion influencer si è immortalata mentre tiene in braccio il figlio di un’amica. “Now I want to make another baby right away” (“Ora voglio avere un altro bambino subito”) ha scritto Chiara con tanto di cuoricini.

Il tutto nasce da un video postato da Fedez dove si vede Leone, primogenito della coppia, che faceva il ponte: “Nella cultura cinese si dice che quando un bambino fa così si prevede una gravidanza. Leo, mediamente, ne prevede una ogni tre ore” ha scritto il rapper che poco dopo ha aggiunto: “Cucciolata in arrivo. Auguri Chiara Ferragni”. La Ferragni ha ripostato il video e lo scambio di battute ha dato il via a moltissimi gossip e in tanti hanno chiesto alla fashion influencer se fosse incinta. La risposta è arrivata quando Chiara è tornata negli Stati Uniti dalla famiglia ed è andata a trovare Rachel Zeilic, una delle sue migliori amiche che ha appena partorito. (fonte INSTAGRAM)