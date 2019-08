Chiara Ferragni incinta? La foto che scatena i sospetti

MADRID – Chiara Ferragni incinta del secondo figlio? Sono in molti a domandarselo sui social. A scatenare i sospetti è stata una foto in particolare. L’immagine, postata dalla blogger cremonese sul proprio account Instagram, la mostra insieme al piccolo Leone con una mise che, in effetti, lascia intravedere una piccola pancina.

Non si sa se sia l’effetto di troppa pasta alla norma durante la vacanza in Sicilia o se davvero sia in arrivo un secondogenito per lei e Fedez. Ma certo subito le voci si sono scatenate.

Al momento non sono arrivate né conferme né smentite. I Ferragnez si stanno godendo le vacanza in giro per il mondo: dopo un viaggio in Giappone e alcuni giorni in Sicilia, dove un anno fa si sono sposati, Fedez e Chiara con il piccolo Leone sono andati in Spagna, a Ibiza.

Proprio qui, a passeggio per le strade di Santa Getrudis, la fashion blogger è stata immortalata con indosso un completino nero a pois bianchi che lascia intravedere la silhouette. Le forme sono accentuate anche dal marsupio nero di Chanel che Chiara indossa in vita. Se quel piccolo accenno di pancia sia dovuto a qualche giorno di non dieta o ad una gravidanza solo lei potrà dirlo. (Fonte: Instagram)