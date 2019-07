ROMA -Chiara Ferragni scende da un taxi senza essere truccata. Una donna sui 40 anni la riconosce e dice alla figlia: “Non darle attenzione, hai visto che sembra una m…da senza trucco?”

Il fatto è accaduto ieri, mercoleì 3 luglio. A raccontarlo tramite un lungo post su Instagram è l’influencer stessa. Non solo “leoni da tastiera” dunque, ma veri e propri hater in carne ed ossa e perdipiù madri di famiglia.

In un lungo post, la moglie di Fedez ha raccontato quello che le è acccaduto generando in lei una riflessione amara sui tempi che viviamo. “Ieri – racconta – mentre stavo scendendo da un taxi, una donna di 40 anni circa mi ha sorpreso con un commento terribile. Dopo avermi visto, in modo rumoroso, ha detto a sua figlia di circa 8 anni ‘Non darle attenzione, hai visto che sembra una m…da senza trucco?'”.

La Ferragni, dopo il commento ricorda quello che le è accaduto qualche giorno fa, quando è stata accusata insieme alla sorella Valentina di essere bassa e grassa e quindi di non poter sfilare: “Perché sono spesso le donne ad avere questo atteggiamento con altre donne?… Ho chiesto ai fan se si fossero mai sentiti in colpa per dei commenti negativi sul loro corpo: l’89%ha detto di si. Non è pazzesco?..”

Chiara ha poi concluso parlando di suo figlio Leone e degli insegnamenti che vorrebbe tramandargli: “Conosciamo la sensazione di non sentirsi al 100% di noi stessi, quindi perché provare a far sentire gli altri a disagio? Perché una mamma dovrebbe dire a sua figlia che un’altra donna sembra una mer*** senza trucco invece di insegnarle che la bellezza viene dall’interno, dalla fiducia in se stessi e dall’amore per se stessi? Che tutti siano belli a modo loro, che un “modello standard di bellezza” non esiste più? Che un viso fresco e un sorriso vero sono meglio di qualsiasi tipo di trucco? Questo è quello che insegnerò a mio figlio, è quello che cerco di dire ogni giorno sui miei social media… Le donne vere si sostengono a vicenda. Insieme possiamo fare la differenza”.

Fonte: Instagram, Leggo