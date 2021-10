Chiara Ferragni, la foto in slip trasparente e l’assalto degli hater: “Tuo marito te lo permette?” (Foto Ansa)

Nuovo assalto degli hater contro Chiara Ferragni: la bellissima influencer ha pubblicato una foto scattata dinanzi allo specchio con indosso soltanto un coprispalla di colore verde un paio di slip trasparenti.

“I’m not a regular mum, I’m a cool mum”, scrive lei nella didascalia e in tanti accorrono a commentare. Molte sono risposte di apprezzamento, ma qualcuno, i soliti hater, sembra non gradire.

Chiara Ferragni, i commenti degli haters

Tra le critiche più sgradevoli in calce alla foto si legge: “Ma coi soldi che avete tuo marito ti permette di andare in giro mezza nuda? Fai la mamma che è meglio”.

Qualcun altro fa addirittura bodyshaming: “Non sei perfetta. Seno piccolo, cosce magre. Insomma, raggiungi la sufficienza”.

Chiara Ferragni e il nude look a Parigi

Già nelle scorse settimane Chiara Ferragni era stata bersaglio di critiche. Il suo arrivo alla Fashion Week di Parigi non è passato inosservato. La famosa influencer ha scelto un nude-look provocante indossando un top trasparente che mostrava il suo seno coperto solo da due cerchi d’oro all’altezza dei capezzoli.

Tralasciando i soliti commenti sul fatto che Chiara Ferragni sia una mamma e che non dovrebbe indossare un abbigliamento sexy, la maggior parte dei commenti negativi si sono concentrati sulla “poca eleganza” del suo outfit.

“Maglia di certo non elegante”, “Ha capito che la volgarità fa parlare, secondo me”, “Mai vista maglia più brutta di questa”, E ancora: “Abbiamo confuso la libertà di vestirci come ci pare con la mancanza del buon costume. Questa è mancanza di buon costume”.

A zittire tutti ci ha pensato Fedez, che ha ironizzato pubblicando una foto in cui indossava una t-shirt che metteva in mostra i suoi capezzoli.