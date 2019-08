ROMA – Di spalle, con indosso solo gli slip e uno sguardo malandrino. Così Chiara Ferragni si è mostrata ai fan su Instagram. E con la solita verve che la contraddistingue ha colto l’occasione per prendersi gioco dei soliti haters: “Ma sei una madre”, ha scritto in inglese con una faccina che ride sarcastica.

Lo scatto ha subito riscosso migliaia di apprezzamenti, superando in poche ore il milione di like. Tra questi spiccano anche quelli di alcune tra le più belle donne al mondo, come Irina Shayk e Heidi Klum.

Chiara Ferragni incinta?

Nelle scorse settimane un’altra foto della influencer aveva scatenato i follower, ma per ben altre ragioni. A scatenare i sospetti è stata la mise scelta da Chiara che metteva in evidenza un accenno di pancino.

Non si sa se sia l’effetto di troppa pasta alla norma durante la vacanza in Sicilia o se davvero sia in arrivo un secondogenito per lei e Fedez. Certo è che, a giudicare dal nuovo bollentissimo selfie, Chiara sembra essere in splendida forma.