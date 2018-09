ROMA – Chiara Ferragni non è rifatta. Ad assicurarlo è Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip ha paragonato due scatti della influencer, un “prima” risalente agli inizi della carriera e una attuale: “Secondo me è molto naturale – afferma in una Instagram Stories – ha solo sistemato sopracciglio, trucco e capelli. Il naso non lo vedo molto cambiato. Comunque mi sembra abbastanza naturale”.

La stessa 31enne aveva smentito di aver fatto ricorso alla chirurgia già tempo fa: “Parlando di chirurgia plastica: mai provata – aveva confidato – Ho utilizzato una volta il filler sotto agli occhi e ho fatto un sacco di trattamenti per la pelle dal momento che la mia cute non era buona durante la mia adolescenza. Ma non sono contraria alla chirurgia estetica. Ho solo molta paura che mi faccia sentire vecchia e falsa”.

Nonostante queste parole, gli haters della rete continuano a proporre e a postare commenti negativi sulla Ferragni e sul suo aspetto. Chi la critica per l’aspetto, chi per la voce, chi per l’accento. Ma lei è sempre pronta a dare risposte e fare capire ai propri seguaci il suo stile di vita. L’ultima arriva proprio riguardo il suo seno. Chiara è sempre stata molto magra e durante la gravidanza ha gioito nel vedere il suo seno più grande del solito. Quindi c’è chi le consiglia di rifarselo, ma come ha già detto più volte, non è nei suoi progetti. E infatti a chi l’ha invitata tutt’altro che garbatamente a ritoccarselo ha replicato in maniera epica: “Preferisco investire i miei guadagni altrove”. Con questa risposta Chiara lancia infatti un messaggio alle più giovani che la seguono ogni giorno, sponsorizzando un’idea dell’esistenza di imperfezioni in ogni fisico, che bisogna accettare per essere unici.