ROMA – Chiara Ferragni anticipa San Valentino e sui social sfoggia un intimo sensuale per il 14 febbraio. La fashion blogger ha pubblicato su Instagram tre scatti in intimo rosso che hanno lasciato senza parole i fan.

Le foto postate dalla fashion blogger sembrano essere amatoriali. E’ lei stessa a farsi quei selfie sexy, per la gioia dei fan. Tra i moltissimi commenti c’è chi la trova bella, sensuale. Chi la allerta e le scrive: “Attenta che arrivano le pancine e ti dicono che sei mamma”. Chi la riempie di complimenti e aggiunge: “Vorrei vedere quante mamme hanno ancora un fisico del genere! Sei una bomba Chiara”. E chi, come sempre, ha da criticare. “Ma neanche ha la prima di seno”, scrive un followers.

Nel frattempo arriva la notizia che “Chiara Ferragni” sarà marchio dell’Unione europea. Il Tribunale Ue ha infatti dato ragione al gruppo di imprenditori italiani che nel 2015 avevano chiesto la registrazione del logo (un occhio azzurro con lunghe ciglia nere sopra il nome della fashion blogger) per una serie di prodotti di abbigliamento. Richiesta respinta in un primo momento dall’Euipo, l’ufficio comunitario per la tutela della proprietà intellettuale.

La decisione dell’Euipo era stata presa nel 2017 in seguito al ricorso di una società dei Paesi Bassi, che lamentava il rischio di confusione con un marchio da poco registrato nel Benelux, “Chiara”, anch’esso utilizzato per il settore della moda.