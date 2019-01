ROMA – Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in topless nella quale si copre con le mani con la didascalia: “But you’re a mother” (“Ma sei una madre”).

Un chiaro sfottò ai follower che la giudicano perché avendo un figlio dovrebbe avere un’immagine più consona a quella delle tradizionali mamme casa e chiesa. E ovviamente nei commenti si scatena il dibattito.

Inutile dire che i commentatori hanno messo mani sulla tastiera e hanno iniziato a digitare le peggiori cose. Ma del resto la Ferragni lo sapeva. Anzi: li ha proprio provocati e istigati. E loro sono caduti nel tranello. E tra un “A Fedez non piace questo elemento” e un “Però esageri… il senso? Leo sarà solo imbarazzato”, di soliti commenti moralisti ce ne sono parecchi. Ma fra questi c’è anche chi insieme a Chiara si diverte a leggere le follie che vengono scritte. “Chiara, mi sono fatta i pop corn per leggere tutti gli insulti. Sei una madre”, scherza un utente. E un altro aggiunge: “Sei una madre, non l’hai ancora capito? (con tanto di smile sorridente)”.

Insomma, nel bene o nel male, Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé.