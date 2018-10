ROMA – Il piccolo Leone compie 7 mesi e mamma Chiara Ferragni gli dedica una splendida torta e un post su Instagram, con tanto di candelina. Il marito e papà Fedez però va su tutte le furie, visto che la moglie non ha atteso il suo ritorno per spegnere la candelina e festeggiare tutti insieme.

Come al solito la Ferragni condivide la sua vita familiare sui social network e anche la vita del piccolo Leone. Stavolta una gran lieta occasione, il festeggiamento dei suoi primi 7 mesi. Una tappa importante che la fashion blogger ha postato su Instagram: una golosa torta alle fragole con crema, una candelina azzurra e il numero sette. Tra le sue braccia, Leone felice e sorridente.

Nella foto di famiglia c’è un grande assente: papà Fedez. Proprio per questo motivo il rapper ha replicato alla foto da milioni di like con “Aspettare che arrivassi a casa no eh?”. E Chiara ha risposto con una emoticon imbarazzata con tanto di gocciolina di sudore, consapevole della gaffe. E anche una fan glielo fa notare: “Se avessi fatto tu una cosa del genere, non oso immaginare…”.