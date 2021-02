Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, ecco la prima foto di coppia su Instagram: allora stanno davvero insieme

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti stanno insieme. Dopo le voci, il gossip, gli indizi e le ammissioni a mezza bocca, arriva l’ufficialità. I due hanno condiviso su Instagram una foto in cui sono abbracciati.

Perché si è tanto parlato di questo flirt? Perché da quando Nicolò Zaniolo si è lasciato con la sua ex incinta (Sara Scaperrotta), gli sono state attribuite fidanzate a destra e a manca. Per fare un esempio, su Madalina Ghenea sono scesi in campo gli avvocati di lei. Avvocati che hanno specificato che non c’era una storia tra i due e che la loro assistita non è una sfasciafamiglie.

Dopo la Ghenea si è parlato di un abboccamento tra Zaniolo e Nicole Minetti (chi non la ricorda ai tempi del bunga bunga?). Poi è arrivata Chiara Nasti. Che, praticamente in contemporanea, stava ricevendo un corteggiamento via social anche da Neymar, l’asso brasiliano del Psg. Ma lei ha scelto Zaniolo. Anche se i tifosi della Roma si chiedono: con tutti queste distrazioni fuori dal campo, quando tornerà arruolabile il giocatore? Che è infortunato dalla scorsa estate…

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: la prima foto di coppia su Instagram

È stata Chiara Nasti a pubblicare su Instagram la prima foto dei due novelli fidanzatini, ricondivisa prontamente da Nicolò Zaniolo. E, a quel che si intuisce dalla frenetica attività social dei due, sarebbero andati anche insieme dal tatuatore.

Nicolò Zaniolo, il regalo di San Valentino per Chiara Nasti

Nel giorno di San Valentino il talento della Roma aveva regalato alla influencer napoletana che piace tanto a Neymar un bellissimo omaggio floreale. Un mazzo di rose rosse con al centro delle rose bianche che formano il numero 22 (il suo numero di maglia).

La famosissima influencer che ha quasi 2 milioni di follower su Instagram ha condiviso la foto sul suo profilo. Successivamente ha pubblicato una foto in cui si vede il Colosseo. Il “povero” Neymar non l’avrà pesa bene.