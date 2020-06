Chiara Nasti e il tatuaggio con l’errore. Since ’98 diventa… Since 98′ (foto Instagram)

ROMA – 98′ e non ’98. Chiara Nasti, influencer con quasi 2 milioni di follower su Instagram, si è fatta una tatuaggio.

Fin qui, tutto bene. Che tatuaggio?

La Nasti si è voluta tatuare la sua data di nascita: ovvero il 1998.

E anche fin qui, tutto bene.

La Nasti quindi si è tatuata 1998? No. La Nasti, insieme ad una amica, si è tatuata “Since 98”. Fin qui tutto bene.

Il problema è nell’apostrofo tatuato non prima di 98, come si fa per le date, ma dopo 98, come si fa… per i minuti.

E così da un anno si è passato al minuto.

Pubblicata la foto sui social, sono stati alcuni fan della Nasti, alcuni follower, insomma, alcuni utenti, ad accorgersi dell’errore.

Tanti i commenti ironici.

Ironici e non solo come spesso avviene.

Tra i tanti si legge:

“Da 98 minuti, uao”, “Capra dal ‘98…”, “Che coppia di clown” e anche “Ma ce l’hai almeno la licenza media???”.

Le parole di Chiara Nasti

Nelle stories la povera Nasti prima ha fatto un po’… la vaga poi ha ammesso l’errore:

“Mi ero inventata una cazzat* sul momento per sorvolare sulla figura di merd*.

Abbiamo sbagliato il tatuaggio. Questo ci fa capire quanto io e la mia amica siamo uguali.

Non cambieremo il tatuaggio, anzi, per tutto quello che è successo, è ancora più strafiga la cosa… una cosa che ricorderemo per tutta la vita.

L’ha fatto prima lei, poi io le ho detto che le persone mi stavano dicendo che era sbagliato.

Potevamo modificarlo, ma alla fine l’ho fatto anche io e l’abbiamo lasciato così”. (Fonte: Instagram).