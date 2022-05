Chiara Nasti-Zaccagni, l’evento per svelare il sesso di loro figlio fa discutere sui social

Chiara Nasti, influencer, e Zaccagni, calciatore della Lazio, hanno organizzato un evento allo Stadio Olimpico per svelare il sesso del loro primo figlio. Il tutto è stato documentato ampiamente sui social con centinaia di post.

Chiara Nasti e Zaccagni criticati sui social: “Ma che è ‘sta cafonata?!”

Come avviene sempre quando parliamo di influencer, c’è chi apprezza e chi critica. Alcuni utenti hanno utilizzato una famosa battuta di Christian De Sica: “Ma che è ‘sta cafonata?!”. Altri hanno ritenuto il tutto fuori luogo in un periodo in cui c’è tanta sofferenza tra Covid e guerra in Ucraina.

Chiara Nasti ha risposto alle critiche con una storia pubblicata su Instagram. In questa storia, ha rigettato le critiche al mittente dicendo che sono esternate da persone che invidiano lei ed il suo compagno.

Chiara Nasti, da Zaniolo a Zaccagni: da un calciatore della Roma a uno della Lazio. E’ la regina del gossip

Ora la Nasti è innamorata di Zaccagni e ha un grande affiatamento con il calciatore della Lazio. Tanto da aspettare un bambino da lui. Ma un anno fa, l’influencer aveva una relazione sentimentale con un calciatore dell’altra sponda del Tevere. Facciamo riferimento alla chiacchieratissima relazione con Nicolò Zaniolo. I due furono per settimane al centro del gossip.

L’accoppiata sembrava vincente: il giovane calciatore più forte d’Italia con una delle influencer più seguite nel nostro Paese. Un qualcosa da copertina. Almeno delle riviste di gossip. Anche perché Zaniolo aveva lasciato da poco tempo la donna che poi l’ha fatto diventare padre. Ma poi il loro amore è naufragato ed entrambi si sono consolati con altre esperienze sentimentali. Ora la Nasti è incinta ed aspetta un bambino. Auguri a lei e Zaccagni.