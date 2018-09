ROMA – Christopher Lambert ha un nuovo amore: l’attrice ed ex tronista Camilla Ferranti. I due si sono conosciuti grazie a Barbara D’Urso, durante le riprese della fiction Dottoressa Giò di cui è protagonista.

Proprio la D’Urso dunque avrebbe fatto da Cupido tra Camilla, ex tronista di Uomini e donne che recita nella serie televisiva, e Lambert, che in passato ha avuto una love story anche con Alba Parietti.

La nuova coppia è stata paparazzata a Roma durante una passeggiata romantica in cui non sono mancate coccole e baci e la differenza di età tra i due, lui ha 61 anni e lei 39, non sembra affatto pesare.