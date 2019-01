ROMA – “Sono molto triste della notizia della tua morte carissimo amico Tomas Milian. Sei stato un grande e fantastico attore oltre che un uomo meraviglioso! In lutto tutta l’Italia tutto il mondo per la perdita di questa storica e meravigliosa persona, attore indimenticabile per sempre!! Riposa in pace”. Il post è di Ilona Staller, in arte Cicciolina, con allegato una Ansa di due anni fa. Data: 23 gennaio 2019.

Il tutto è accaduto stamattina su Facebook, sul profilo ufficiale dell’ex gloria del porno. E in tanti hanno fatto notare a Cicciolina la gaffe: “Guarda che è morto due anni fa”. Milian è infatti deceduto due anni fa, il 23 marzo del 2017, all’età di 84 anni, a Miami.

Pronta la risposta di Cicciolina: “Mi dispiace tanto per la sua morte”. E continua: “Ho pianto stanotte per la sua morte! Era troppo forte, lo adoravo”. Ma un utente insiste: “Stai scherzando?”. Risposta: “Non scherzo affatto”. Per poi chiosare: “Non vi ‘sturbate’, io vi rinfresco la memoria”.