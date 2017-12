ROMA – Ilona Staller, in arte Cicciolina, attacca Rocco Siffredi a La Zanzara, dopo che l’attore, in un’intervista, aveva detto che “sul set puzzava” perché “si metteva addosso latte di capra per la pelle”.

“Rocco Siffredi è uno stro*zo. Dice che io puzzavo? Ma secondo voi è normale uno che fa una dichiarazione del genere? Pensate come puzzava lui, parecchio. Lasciamo stare…Dice che puzzavo di latte di capra sul set? Ma quando mai ho fatto il bagno nel latte di capra? Questo è fulminato di cervello. Per farsi pubblicità inventa di tutto. E’ proprio fulminato. Io ero molto giovane e molto bella, non dovevo diventare ancora più giovane…Ma secondo voi, come mai lui parla sempre di me?”.

“Perché vuole farsi pubblicità col mio nome – continua Cicciolina -. Semplice. Com’era sul set? Ne ho visti di meglio. Lui considerato un mito? Ma da chi? Superdotato e resistente? Ma quando mai, John Holmes per me è il mito. In assoluto. Era un attore come tanti altri con cui ho lavorato. La sua fortuna dipende dal fatto che è un abile commerciante”.

Poi attacca Barbara D’Urso: “Non ci vado più, ha stroncato la carriera di mio figlio quando siamo andati da lei. Mi sembra che dopo la D’Urso con l’Isola non abbiamo più fatto niente”.