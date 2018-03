PARIGI – Claudia Galanti è tornata insieme al suo ex Arnaud Mimran? Alcune foto farebbero pensare sia così. La showgirl paraguaiana è stata immortalata nell’appartamento di Parigi in cui viveva con il suo ex, padre dei suoi due figli Liam, di 6 anni, e Tal, di 5 anni.

Galanti sembra aver lasciato definitivamente Milano alla volta della Francia, forse, scrive TgCom24, per stare vicino all’imprenditore francese, agli arresti domiciliari per alcuni guai finanziari.

A far pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due è anche un post pubblicato qualche settimana fa dalla stessa showgirl in occasione del compleanno di Mimran: “Buon compleanno all’unico che conosce il suono del mio cuore”, la dolcissima dedica. E c’è chi ipotizza che davvero i due, dopo aver attraversato il periodo durissimo seguito alla tragica morte della loro figlioletta Indila, deceduta a pochi mesi, possano aver ritrovato la serenità insieme.

“Credo in Dio, ma a volte penso che si sia dimenticato di me. Questo è un accanimento assurdo nei miei confronti, anche se la speranza è l’ultima a morire”, si era sfogata tempo fa Galanti, parlando anche di una situazione difficile proprio con il padre dei suoi figli: “Mi trovo con due figli piccoli senza il supporto del padre. Dovevo lavorare, non ho certo lasciato i due bimbi in mezzo a una strada. Con lui ho cercato sino all’ultimo un accordo, ma non c’è stato nulla da fare. Serve la responsabilità di un padre, i figli non si fanno e poi si mettono da parte”. Che sia davvero cambiato tutto?