ROMA – Andrea Preti torna a parlare del suo addio a Claudia Gerini, e questa volta non si lamenta, ma accusa.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

A poche settimane dalla conferma ufficiale della rottura della relazione con l’attrice romana durata un anno e mezzo, e a pochi giorni dalla pubblicazione di alcune foto che vedono la Gerini in compagnia dell’ex calciatore Giancarlo Pantano, il modello e attore ha pubblicato sui social un post tanto ambiguo quando velenoso:

“Le bugie hanno le gambe corte – ha scritto Preti sui social – Il rispetto prima di tutto, ma alcune persone non sanno nemmeno cosa sia. Il tempo rivela la persona. Ricomincio da me”.

E se è vero che non ci sono nomi, è altrettanto vero che il riferimento è piuttosto chiaro. O almeno così sembra. Forse Preti non ha apprezzato le foto della sua ex compagna in dolce compagnia, o magari dietro a quella accusa senza nomi ci sono altri motivi più profondi. Quel che è certo è che Preti non ha preso bene la rottura con Claudia Gerini, come lui stesso aveva dichiarato in un’intervista rilasciata alcune settimane fa: