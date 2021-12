Claudia Gerini e il dolore per la scomparsa di nonna Emilia: “Sei volata in cielo sarai sempre con me” (foto Instagram)

Claudia Gerini racconte il dolore per la scomparsa di nonna Emilia. L’attrice ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui appare sorridente accanto alla nonna, persona che è stata fondamentale nella sua vita.

La Gerini ha scritto un breve messaggio dedicato a nonna Emilia, scomparsa in questi giorni. Figura a cui l’attrice romana era molto legata: “Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi fa buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri!”.

A commentare il post Instagram anche Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino ed ex compagno di Claudia. “Dolce nonna Emilia”, ha scritto il musicista aggiungendo un cuore rosso.

Chi è Claudia Gerini

Claudia Gerini è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. L’attrice, tra pochi giorni compirà 50 anni. Il suo esordio cinematografico è avvenuto nel 1987 nel film Roba da ricchi. La Gerini, nella pellicola, interpreta il ruolo della figlia di Lino Banfi. Dopo alcuni ruoli cinematografici ottiene il successo nei film di Carlo Verdone Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond.

Prima è tra le ragazze del cast del programma Non è la Rai, durante la stagione 1991-1992.