Claudia Gerini e quella volta che fece sesso in aereo: “L’ho fatto sulle poltrone, non in bagno”. E sugli spogliarelli rivela… (foto ANSA)

Claudia Gerini ha raccontato in alcune interviste alcuni dettagli piccanti relativi alla sua vita privata. Come quando a Vanity Fair confidò di averlo fatto in aereo.

“E’ vero. Però era un volo molto lungo. Tornavo da New York con il mio fidanzato, si era creata una certa atmosfera e così lo abbiamo fatto. Sulle poltrone però, non in bagno. Nessuno se ne era accorto, era un volo piuttosto vuoto, stavamo comodi in business”, ha precisato.

Claudia Gerini e gli spogliarelli per i suoi uomini

In un’altra intervista la Gerini aveva spiegato di esibirsi in spogliarelli anche in privato: “Il mio uomo ne ha visti di miei strip. E’ importante divertirsi. Se si ha una buona chimica di coppia basta avere immaginazione. Spogliarsi dei ruoli seri che t’impone la vita di tutti i giorni e giocare, con ironia: essere un po’ selvaggi, magari confidare le proprie fantasie. Lo strip lo consiglio a tutte le coppie; alle donne suggerisco anche di studiare danza del ventre perché, come diceva la mia insegnante, aiuta a riappropriarsi della propria femminilità, accettandosi per come si è”.

Infine, sulla bellezza, Claudia Gerini sentenzia: “Non è necessario essere perfette, bisogna saper accogliere, essere sexy, avere calore – ha aggiunto sempre in questa intervista -. A volte basta togliersi le ciabatte, il pigiamone e comprare un babydoll”.