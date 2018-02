ROMA – In un’intervista al settimanale Oggi, Claudia Gerini parla del produttore Harvey Weinstein conosciuto vent’anni fa attraverso il suo ex fidanzato Fabrizio Lombardo: “Frequentavamo Harvey ed Eve, (la prima moglie), quando avevano le figlie piccoline: Remy Lilly ed Emma, ancora “neolatina”… Con me il fondatore della Miramax si è comportato bene… Ma è ovvio, ero la fidanzata di Fabri e non ci avrebbe provato. Direttamente non ho mai visto movimenti loschi. Ma quando ho letto delle donne che accusano Weinstein di violenza, forse non mi sono stupita perché è un uomo di grande carisma, volontà e potere.

E sulla modella Zoe Brock, secondo la quale Lombardo la invitò a Roma a fare l’amore a tre, dice:

“Ho querelato i siti che hanno riportato la notizia. Falsa… Per un errore di traduzione la mia vita è stata gettata in pasto ai giornali. Quella modella dice che io e Fabrizio, a Roma, avevamo una sola camera da letto e lei ha dormito sul sofà per non essere “third wheel”. Che in inglese non vuol dire “fare l’amore a tre” ma anche reggere il moccolo”.

E sul fidanzato di adesso, Andrea Preti, di 17 anni più giovane, dice: