ROMA – Claudia Gerini si confessa: “Ho un nuovo amore”. La bella attrice romana ha raccontato i dettagli della sua attuale vita sentimentale in una intervista al settimanale di gossip Chi.

“Diciamo che le mia vita sentimentale procede, non si è fermata”, ha spiegato l’attrice, che dopo la fine della sua storia con l’ex modello e concorrente dell’Isola dei Famosi Andrea Preti è stata prima sorpresa assieme al principe Fabio Borghese e poi al fianco di un uomo sconosciuto, con il quale si scambiava tenerezze in strada.

“Ho un uomo – ha confessato la stessa Gerini in un’intervista a Chi – con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti non dirò il suo nome. Vediamo come va, l’importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così”.

L’attrice di Viaggi di nozze è anche tra i protagonisti di Hammamet, il film diretto da Gianni Amelio sulla vita di Bettino Craxi. Nella pellicola, in cui recita anche Pierfrancesco Favino, Gerini interpreta Ania Peroni, amante storica del leader socialista. E anche a lei nella vita è toccato trovarsi in quella posizione: “E’ successo, ma non a lungo, il che non significa che escluda a priori di poter resistere in quel ruolo anche una vita. Bisogna trovarcisi nella situazioni…”. (Fonte: Chi)