Washington (Stati Uniti) – Quanti guai per Wayne Rooney. L’attaccante del Dc United, lo scorso 16 dicembre, è stato arrestato in stato di ubriachezza molesta all’aeroporto di Washington, negli Stati Uniti, dove era a petto n*do ed insultava i passanti. Rooney è stato poi subito rilasciato dopo aver pagato una multa di 116 dollari.

Secondo quanto riferito da diversi media britannici e da Sport Mediaset sul suo sito internet, pare che il centravanti si sia anche tolto la maglietta prima di essere fermato dagli agenti in servizio all’aeroporto. Un vizio, quello dell’alcol, che a Rooney era già costato in passato il ritiro della patente e 100 ore di servizio socialmente utile in comunità.

Nel frattempo il D.C. United, attraverso un comunicato, ha espresso la propria posizione: “Siamo a conoscenza delle notizie che riportano l’arresto di Wayne Rooney lo scorso dicembre. Comprendiamo l’interesse dei media su questo argomento, ma crediamo che questa sia una questione privata per Wayne e il D.C. United gestirà la cosa internamente. Non abbiamo ulteriori commenti da fare”.

La sfuriata della moglie Coleen Rooney

Coleen, la moglie di Rooney, subito dopo aver appreso dell’arresto del marito, ha trattato Wayne con maggiore durezza delle forze dell’ordine. La sua sfuriata è stata riportata dal Daily Mail: “Che ca**o fai? Che figura di m*rda mi hai fatto fare? Da qui in avanti ti impedisco di uscire di casa senza di me. E’ un ordine. Non ti permetterò più di andare in giro senza di me. Abbiamo una reputazione da difendere”

