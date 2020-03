MILANO – Al tempo del coronavirus anche Fabrizio Corona, già ai domiciliari da alcune settimane, si allena in casa. Ma lo fa col suo personal trainer Nathan Martelloni. E’ quello che entrambi mostrano in diverse Stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Immagini che sembrano contravvenire palesemente all’ordine di restare ognuno a casa propria imposto dal governo.

Non è chiaro se i due abbiano stabilito di affrontare insieme il periodo di isolamento, nella nuova casa dell’ex fotografo. Ma a giudicare dalle immagini qualcosa non torna: nei video si vede Martelloni arrivare a casa di Corona in sella alla sua moto. Non ci è dato sapere se provenisse effettivamente dall’esterno, ma questo è quello che i due lasciano supporre.

Anche perché il dialogo seguente non lascia spazio a molti dubbi: “Ma che fai entri in giardino con la moto?”, lo sgrida Corona. E il personal trainer replica: “E’ comodo”. Poi aggiunge: “Casa nuova?”, come a voler sottolineare di essersi recato lì per la prima volta. Interpellato al telefono da Tpi, il personal trainer pare si sia rifiutato di commentare.

Fonte: Instagram, Tpi