Coronavirus, Jessica Chastain sensuale in quarantena. L’attrice: “Sto facendo bene?”

LOS ANGELES – Anche negli Stati Uniti si è iniziato a prendere sul serio l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Coronavirus. E c’è chi come Jessica Chastain, ha cercato di rendere meno noiosa la quarantena delle persone.

L’attrice protagonista di The Help e Zero Dark Thirty, ha infatti postato su Instagram tre scatti, ripescate da un servizio fotografico di GQ del 2013, che la ritraggono in pose estremamente sensuali.

In una la si vede immersa nella vasca, con scarpe col tacco e la lingua a raccogliere l’acqua dal rubinetto. Nella seconda la 42enne è al telefono, completamente nuda. Nella terza, invece, indossa un reggiseno leopardato.

Nella didascalia che accompagna le foto, Jessica Chastain chiede: “Sto facendo bene questa cosa della quarantena domestica?”. Molti fan dell’attrice hanno apprezzato. Ragazze che annunciano di essere diventate lesbiche dopo questi scatti, uomini che le chiedono di sposarli. (fonte INSTAGRAM)