Decine di Vip positivi al coronavirus al rientro dalle vacanze in Sardegna. Tutti su Instagram a svelare l’esito del tampone.

Coronavirus Sardegna. Si allunga col passare le ore la lista dei volti noti dello spettacolo risultati positivi al Covid-19, dopo le vacanze in Costa Smeralda. Tutti nell’ultima settimana, tutti che confessano su Instagram di essere stati contagiati e lanciano appelli al senso di responsabilità.

“Usate la mascherina”, scrivono dopo aver preso parte alla movida incontrollata. Ma nessuno che si prenda la briga di indicare esattamente quali posti ha frequentato, così da mettere in guardia i “comuni mortali”.

Da Aida Yespica ad Antonella Mosetti, passando per le celebrities di Uomini e Donne e Temptation Island. E poi c’è il parrucchiere dei Vip, Federico Fashion Style e lo stesso Flavio Briatore.

Flavio Briatore

Tra i tanti nomi, spicca certamente quello di Flavio Briatore, che nei giorni scorsi aveva ingaggiato una dura polemica contro il governo per le misure di contrasto al coronavirus e per aver chiuso il suo locale, il Billionaire, rivelatosi focolaio del contagio.

Da lunedì Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni che, secondo il settimanale l’Espresso, sarebbero “serie”. Nel suo locale di Porto Cervo oltre 60 persone sono risultate positive al Covid.

Federico Fashion Style

Su Instagram il parrucchiere delle Vip rivela di avere “febbre e sintomi stranissimi”. Ha scoperto di essere positivo al suo rientro a Roma dalle vacanze in Sardegna:

“Sono a casa in assoluto isolamento” assicura. Tra i sintomi indica febbre, giramenti di testa e spossatezza: “Fate il tampone. E’ importante per la vostra e per la salute degli altri!”

Aida Yespica

“Sono asintomatica, usate tutti la mascherina”, scrive la showgirl ed ex concorrente del GF Vip. Anche lei invita i fan a stare attenti e scrive: “Spero che passi presto questo momento brutto per tutti”.

Antonella Mosetti

Asintomatica anche Antonella Mosetti, che scrive: “È positivo ma io sono asintomatica. Sento solo pochissimo odori e sapori. Sono in quarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli”.

Al rientro delle vacanze in Sardegna la Mosetti racconta di aver fatto subito il test sierologico che è risultato negativo. Non tranquilla ha fatto poi anche il tampone: “In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo”.

Quindi elenca i sintomi: “Ho preso la forma più lieve di questo virus perché sono asintomatica. Non ho febbre, non ho tosse. Ho solo un po’ di stanchezza e sonno, non sento molto i sapori e non sento gli odori. Questo è stato il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone”.

“Ho fatto questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna le vedo continuare ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente, quindi potrebbero attaccarlo alle persone più anziane e deboli”.

Uomini e Donne e Temptation Island

C’è poi tutta la schiera di star e starlette dei dating show di Maria De Filippi. L’ultimo in ordine di tempo ad auto-segnalarsi è Andrea Melchiorre, ex corteggiatore di Uomini e Donne e scelta di Valentina Dallari nell’edizione 2015.

Dopo l’aumento dei contagi in Sardegna ha deciso di mettersi in auto-isolamento preventivo in attesa dell’esito del tampone. “Apro subito il discorso dicendo che sono positivo – ha quindi rivelato – Mi è arrivato adesso il test. Sono qui in Sardegna dal 2 agosto quindi mi rivolgo a tutte le persone che ho incontrato in questi venti giorni, con cui ho fatto le foto, non riesco a contattare tutti ma fate il tampone”.

“Io sono positivo ma non ho sintomi e starò quindici giorni in Sardegna finché non farò un altro tampone e non risulterà negativo. Chi è stato a contatto con me faccia il tampone e stia lontano dalle persone”.

Tra i suoi contatti c’è anche Andrea Denver, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che insieme a Andrea Melchiorre si è fatto vedere in alcune serate. L’ex gieffino, però, assicura: “Io e miei amici ci siamo sottoposti tutti e tre al tampone e siamo tutti risultati negativi”.

Antonio Moriconi (ex corteggiatore di Teresa Langella) denuncia la mancanza di tamponi ed è in attesa di accertamenti.

Positivi invece Daniele Schiavon, ex fidanzato della tronista Giulia Quattrociocche e l’ex tronista Nilufar Addati.

Quest’ultima ha detto di accusare solo febbre e mal di testa e di essersi auto isolata subito dopo il suo rientro a Napoli.

Andrea Zenga, ex fidanzato di Temptation Island e figlio dell’ex portiere dell’Inter, è positivo. “Ringrazio Dio di non avere sintomi e il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus”.

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini due giorni fa è apparsa sui social per annunciare di aver contratto il coronavirus proprio mentre stava rientrando dalla Sardegna.

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Mattia Marciano ha avuto contatti con la Latini il 9 agosto scorso a Porto Rotondo dove le due, insieme ad altre amiche, avevano effettuato un’escursione in barca. Anche lei risulta contagiata, ma asintomatica.

Due single di Temptation Island in ospedale

Più seria è la situazione per Beatrice De Masi, la tentatrice di Temptation Island che si era avvicinata a Pietro Delle Piane facendo infuriare Antonella Elia.

Con lei anche Ilaria Gallozzi, che nel villaggio dei fidanzati è stata molto vicina ad Antonio, compagno di Annamaria. Entrambe dopo il soggiorno in Sardegna e il contagio, sono finite in ospedale.

Quest’ultima ha descritto in modo piuttosto drammatico i suoi sintomi. “Ho la polmonite e non riesco neanche a muovermi, ogni colpo di tosse è un pugno al petto sferrato da Tyson. Esattamente una settimana fa mi trovavo in Sardegna, in Costa Smeralda, paradiso delle vacanze, ritrovo del divertimento dei vip..circondata da barche sfavillanti, auto di lusso e ville mozzafiato”.

In netto miglioramento le condizioni della De Masi. “No, non sono stata una incosciente – scrive su Instagram – non ho compiuto imprudenze. Mi sono comportata come era consentito e sì, divertendomi tantissimo”. (Fonte: Instagram, l’Espresso).