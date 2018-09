ROMA – “Non volevo annunciare la gravidanza, non ero ancora al terzo mese. Ho perso il bambino lo stesso giorno in cui la notizia era uscita sui social”: Costanza Caracciolo ha raccontato a Verissimo il dramma vissuto quando ha perso il figlio che aspettava dal compagno, l’ex bomber dell’Inter Bobo Vieri, e la gioia per la nuova gravidanza che sta portando a termine.

“Il mio è stato un dramma comune a tante donne: voglio dire che si può superare, anche se è difficilissimo”, ha spiegato l’ex velina di Striscia la notizia. “Per fortuna, Bobo e le nostre famiglie mi sono stati molto vicini ed ho potuto superare il tutto, è qualcosa di terribile ma di naturale, che si può affrontare. Ci tengo a far passare questo messaggio e lo dico a tutte le donne che hanno vissuto questo: non siete sole, potete essere più forti e superare tutto”.

Costanza Caracciolo ha parlato anche del suo compagno: “E’ dolce, mi sta sempre vicino e sta diventando sempre più tenero da quando sono di nuovo in dolce attesa”. I progetti per il futuro al momento sono concentrati sulla bimba che sta per nascere: “Ora pensiamo al parto. Sposare Bobo? Se lui mi farà la proposta di matrimonio…”.