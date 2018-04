MIAMI – Torna l’amore tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. I due sono stati fotografati dal settimanale Oggi insieme sulle spiagge bianche di Miami, in Florida, casa d’elezione dell’ex bomber nerazzurro.

Fasciata in un elegante costume nero intero, l’ex velina ha mostrato delle curve che destano qualche sospetto. In particolare a dare nell’occhio è un pancino appena percettibile inusuale per la Caracciolo, che ha sempre sfoggiato una pancia a dir poco piatta.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

E subito qualcuno ipotizza che i due possano essere in dolce attesa… Sarebbe una bella notizia per la coppia, che non molto tempo fa ha perso un bimbo. Come scrive Oggi,