ROMA – Fanno discutere i commenti pubblicati sulla pagina Instagram di Costanza Caracciolo, ex velina compagna dell’ex calciatore Christian Vieri, dal quale aspetta una bimba.

La bella showgirl siciliana aggiorna costantemente i propri follower sul procedere della gravidanza, con tanto di foto. Proprio una di queste immagini ha scatenato i commenti pesanti di alcuni follower, che hanno criticato le forme un pochino più rotonde che Costanza Caracciolo sta assumendo, ormai giunta quasi al termine della gestazione.

Diversi i followers hanno notato e commentato, accusando l’ex velina di essere ingrassata troppo, tanto che qualcuno l’ha persino paragonata ad un cocomero pronto a scoppiare. Parole pesanti, soprattutto per una donna che ha anche già perso un figlio in passato. E’ stata lei stessa a raccontarlo a Verissimo alcuni mesi fa. “Non volevo annunciare la gravidanza, non ero ancora al terzo mese, aveva spiegato. Ho perso il bambino lo stesso giorno in cui la notizia era uscita sui social”.