ROMA – Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono in attesa della seconda figlia che nascerà la prossima primavera. La pancia era ben visibile già nelle foto Instagram di Costanza, che è da poco diventata mamma di Stella. A Verissimo ha confessato che ora che è entrata nel sesto mese, è pronta a parlare della sua gravidanza il cui termine è previsto per aprile.

Intervistata da Silvia Toffanin, la Caracciolo ha detto “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza. Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!”.

La Caracciolo aveva parlato anche di Bobo nelle vesti di papà: “E’ un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso in effetti devo dire che va benissimo così”.

La data per il parto dovrebbe essere per i primi di aprile e dell’esposizione dei bimbi sui social scrive: “Da quando sono diventata mamma ho capito che non esiste una cosa giusta rispetto all’altra, in questo ognuno ha le sue idee… (…) Ho capito che è meglio non metter bocca, per cui alzo le mani. E che ognuno faccia come gli pare!”. (Fonte Mediaset e Instagram)