Crisi Belen-Stefano De Martino: lei senza fede, lui non parla. E lo strano post di Jeremias (foto ANSA)

ROMA – Stefano De Martino è pronto a tornare in onda con Made In Sud. Sarà di nuovo al timone dello show comico, al via lunedì 15 giugno.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, De Martino non lascia spazio al gossip che in queste settimane parla di una presunta crisi tra lui e la moglie Belen Rodriguez.

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, dichiara.

Nelle ultime ore però, a far insospettire ulteriormente i fan della coppia, è stata una Instagram Story di Jeremias Rodriguez, il fratello della showgirl.

L’ex concorrente di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi ha pubblicato un messaggio piuttosto enigmatico.

“Per amare devi sapere che avere non è amore”, ha scritto Jeremias. Frase che in molti hanno pensato fosse una frecciatina nei confronti di Stefano De Martino.

Intanto, però, il settimanale Oggi ha pubblicato una ricostruzione che parla di una lite molto accesa nella loro casa a Milano, seguita dall’interruzione delle comunicazioni quando lui è sceso a Napoli per lavoro.

Rientrato a Milano, solo per 48 ore, De Martino avrebbe visto solo i genitori e il figlio Santiago. Inoltre Belen, nelle ultime Stories su Instagram, sembra non indossare più la fede nuziale. (fonti: TV SORRISI E CANZONI, OGGI)