ROMA – Cristiano Malgioglio si è divertito nella casa del Grande Fratello Vip, ma ora è felice di poter tornare dal suo fidanzato, con cui ha una relazione da ben 12 anni. Il cantante ha commentato la sua esperienza nel reality show intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live e ha parlato del suo misterioso fidanzato di 37 anni che vive a Dublino. “Lo raggiungo la prossima settimana”, ha detto il paroliere del suo giovane compagno.

Malgioglio si è detto contento di aver lasciato la casa e di essere tornato alla vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori del reality show. Nella casa infatti sentiva la mancanza del suo fidanzato, scrive il sito Today:

“Ho il fidanzato, o almeno fino a prima di entrare nella Casa ce l’avevo – ha detto ironico – Lo raggiungo la settimana prossima. Stiamo insieme da 12 anni, vive a Dublino. Ha 37 anni meno di me”. Sul giovane compagno del paroliere, però, non si sa niente di più. Al Gf Vip qualche tentazione c’è stata, come ha raccontato scherzandoci sopra: “Ho baciato tutti. Un giorno ero gay, un giorno ero etero”. E sul confronto con i compagni di avventura non ha dubbi: “Ero il più famoso, ma anche il più debole e il più fragile”.