ROMA – Tra i fan di Cristiano Malgioglio su Instagram ne spunta una di eccezione. Si tratta della ricca e famosa ereditiera Paris Hilton, che si diverte a condividere i video del cantautore italiano. In particolare, tutto sarebbe iniziato dal ballo di Cristiano in pareo e tacchi.

Insomma ora Cristiano può contare su una fan decisamente famosa che sembra essere stata letteralmente conquistata dalla sua simpatia. La condivisione del video di Malgioglio gli dona sicuramente una grande popolarità e fanno di lui il re dei social, ormai senza dubbio.

D’altronde dopo il Grande Fratello Vip e il ritorno in televisione e nella musica con il suo “Danzando danzando”, Malgioglio ha dimostrato di saper stare al passo coi tempi e fare breccia nel cuore di antichi e nuovi fan. E Cristiano non ha perso occasione per ringraziare la sua fan, scrivendo: