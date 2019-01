TORINO – Cristiano Ronaldo ha presentato ai suoi fan di Instagram Hamdan Bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum, per gli amici Fazza. Si tratta del ricchissimo 36enne che erediterà il titolo di Emiro di Dubai. Cr7 ha fatto amicizia con lui proprio a Dubai, meta dove trascorre spesso le sue vacanze. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno proprio a Dubai. Fazza ha ospitato lui, la compagna Georgina Rodriguez e i figli. Fazza è molto popolare su Instagram dove è seguito da 7 milioni di followers. Le persone lo seguono per le sue poesie e per gli sport spericolati che pratica. I suoi post, come quelli di Cr7, fanno incetta di like ogni giorno.

