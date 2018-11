ROMA – Intervistata dal settimanale “Nuovo”, l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto parla dell’ex fidanzato, Fabio Fulco: “Ora è come se vivessi una seconda maturità. A 19 anni con Fabio ho vissuto un rapporto bellissimo, un legame con una persona che per me rimane intoccabile, nonostante tutto e nonostante le parole di rabbia”.

L’ex miss Italia, oggi al fianco del nuovo compagno, l’imprenditore torinese Marco Roscio, torna sull’argomento: “Non mi sono sorpresa, perché è normale che una storia non finisca con un brindisi. Ma oggi ho una consapevolezza diversa, più matura e più da donna, quindi è normale per me affrontare le cose in o maniera differente”.

“Mi ha ferita – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – il fatto che molti mi abbiano accusata di aver lasciato, Fabio perché non volevo una famiglia. Un giorno l’avrò anche io, ma non so quando. Non c’è una regola uguale per tutti”.

Ora a fianco del nuovo fidanzato è felice: “E’ stato del tutto inaspettato chiudere una storia e cominciarne un’altra. Non è semplice: ho dovuto lavorare su me stessa e ricominciare. Alla fine mi sono scoperta diversa”.