ROMA – Cristina Chiabotto in una intervista a Oggi parla della fine della storia d’amore con Fabio Fulco: “Purtroppo, alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio”. Dunque è stata lei a voler troncare: “Ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti. Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni. Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio”.

Ma Cristina ricorda l’ex con affetto: “Non toccatemelo, è un grande. Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, gli ho detto: “Se capirò che sei tu, ti correrò dietro”. Ho passato un’estate da incubo e pure l’autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui”.

La Chiabotto nell’intervista smentisce anche la storia che le hanno attribuito con il giocatore della nazionale di basket Peppe Poeta: “Lui è fidanzato e io non sono pronta per un nuovo amore”.