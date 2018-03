ROMA – “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”. Cristina Chiabotto si confessa negli studi di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, dopo la fine delle sua lunga relazione con Fabio Fulco: “Fabio è stato l’inizio in tutto – ha fatto sapere – Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione”.

Per l’addio, dopo 12 anni, non c’è stato un vero motivo: “Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. E’ stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Forse siamo stati idealizzati come coppia. E’ stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine”.