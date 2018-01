ROMA – Cristina Chiabotto rompe dopo diversi mesi il silenzio e rivela i motivi che l’hanno spinta a lasciare Fabio Fulco. I due si sono conosciuti nel 2005 a “Ballando col le stelle”. Da quel momento, l’ex Miss Italia e l’attore de “Le 3 rose di Eva” hanno passato dodici anni insieme, diventando una delle coppie più belle e invidiate del gossip italiano.

La scorsa estate però, qualcosa si è rotto. A prendere l’inattesa e dolorosa decisione è stata lei. L’ex Miss Italia ha raccontato tutto a Oggi. La sua inter: “Purtroppo, alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio”, ha rivelato la Chiabotto al settimanale Oggi.

Cristina, nel momento in cui ha capito di non essere pronta ad avere figli da Fulco ha deciso di troncare con l’attore napoletano. Più giovane di lui di 16 anni, la 31enne piemontese non nega di soffrire terribilmente, pur sapendo che la relazione con Fabio era arrivata ad un punto morto: “Ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti. Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni. Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio”.

Cristina difende l’ex compagno da eventuali critiche. “Non toccatemelo, è un grande. Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, gli ho detto: ‘Se capirò che sei tu, ti correrò dietro’. Ho passato un’estate da incubo e pure l’autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui”.

La Chiabotto ha smentito il flirt con il giocatore di basket Giuseppe Poeta confermando di essere attualmente single e di essere semplicemente amica di Poeta. Anzi, il cestista sarebbe addirittura impegnato: “Lui è fidanzato e io non sono pronta per un nuovo amore”. Fulco ha invece avviato una frequentazione con la modella Noemy Forni.