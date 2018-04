PORTOFINO – Nuovo amore per Cristina Chiabotto, dopo la fine della lunghissima storia con l’attore Fabio Fulco.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’ex Miss Italia è stata paparazzata dal settimanale Chi a Portofino, in compagnia del manager torinese e direttore di una cartiera Marco Roscio. I due hanno cenato insieme nella suggestiva cornice della Riviera Ligure e condividono la stessa passione per la Juventus. Dagli scatti pubblicati sul settimanale, in edicola mercoledì 18 aprile, si percepisce un’intesa molto tenera, fatta di sguardi, sorrisi e baci appassionati.

Un altro colpo per Fabio Fulco, che già aveva esternato la sua disperazione dopo la fine del loro lunghissimo rapporto, durato 12 anni. Ma a quanto pare anche l’attore sembra orientato a voltare pagina. Lo stesso settimanale lo ha inftti pizzicato tempo fa in compagnia di una nuova fiamma. Lei è Eliana Sbaragli, giovane modella napoletana appassionata di viaggi con cui Fabio condivide la città d’origine: Napoli.