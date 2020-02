TORINO – Cristina Marino col pancione al settimo mese di gravidanza. In posa per il settimanale Grazia l’attrice ha mostrato con orgoglio il pancione nudo, condividendo alcuni scatti anche sul suo profilo Instagram. E rivela: “Io e Luca Argentero volevamo aspettare a dirvelo, essendo un momento così intimo e delicato e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”.

Luca e Cristina si sono conosciuti nel 2015 sul set di “Vacanze ai Caraibi”: lui era reduce dalla separazione con Myriam Catania, lei era “libera e felice”. Tra loro si è creata subito una grande sintonia, sfociata in un sentimento più grande. “E’ il mio migliore amico – ha raccontato Cristina Marino – Mi ha fatto capire che è molto più maschio un uomo che ti sa corteggiare tutti i giorni del bello e dannato che ti fa penare”.

“E’ l’anima più speciale che conosco. Mi dà serenità, è romantico e molto presente”, ha aggiunto. “Luca è stato rispettoso dei miei tempi, mi ha aspettata. Ci dovevamo sposare, poi sono rimasta incinta e abbiamo rimandato. Ma non ho fretta. Lui è fatto per costruire una famiglia, è un maschio che ama la casa”.

Fonte: Instagram, Grazia